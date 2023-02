Le port du masque n'est plus obligatoire pour le public depuis mercredi sur les sites du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) en raison de la baisse des cas de Covid-19 et de grippe. Il reste uniquement requis pour les personnes présentant des symptômes de maladies respiratoires et pour le personnel médico-soignant et d'intendance lors des contacts avec les patients. Cette dernière mesure de précaution sera levée le 1er mars, indique l'institution. /ATS-cro