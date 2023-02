Christophe Nonorgue aux Marathons des Barcklay

Christophe Nonorgue s’est lancé un nouveau défi. Le coureur neuchâtelois participe aux Marathons de Barckley aux États-Unis. Ils se tiennent chaque année depuis 1986 entre fin mars et début avril dans le parc d’État de Frozen Head, dans le Tennessee. Ces courses de sentier de type ultramarathon font parties des plus difficiles du monde. Généralement appelée la Barkley, la course s'étend sur 160 kilomètres pour un dénivelé de 18'000 mètres, le tout en 60 heures. Christophe Nornorgue a indiqué mercredi dans La Matinale que la grande difficulté de ce défi résidait dans le fait de devoir courir sur un terrain très accidenté : ronces, escalades ou encore cours d’eau. Quarante participants sont retenus chaque année, et sur dossier. Actuellement, seules quinze personnes ont terminé la course, dont un deux fois et un autre trois fois. La Barkley n'ayant pas de site Internet, les candidats doivent trouver un moyen d'entrer en communication avec le fondateur, Gary Cantrell, pour s’inscrire. Cet échange se fait par mail, un certain jour et à une certaine heure. Aux coureurs de trouver par eux-mêmes le mail de et le jour défini, généralement en prenant contact avec d'anciens participants.