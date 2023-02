Valangin : un pont sera reconstruit en bois local

Le petit pont de Valangin doit être refait à neuf. La Ville de Neuchâtel a annoncé ce mardi que le pont qui enjambe le Seyon au nord-est du bourg de Valangin sera reconstruit avec du bois des forêts neuchâteloises, au lieu de béton. Les travaux dureront de mi-février à mi-mai et la traversée sera assurée grâce à une passerelle piétonnière provisoire.

« L'ouvrage – également carrossable – qui date de 1913 est aujourd’hui très vétuste et doit être refait à neuf », a indiqué mardi la Ville de Neuchâtel, dont fait partie Valangin. L’an dernier, le Conseil général a approuvé une demande de crédit de 300'000 francs pour la reconstruction.

Les technologies actuelles permettent de réaliser un pont en bois qui présente les mêmes garanties de sécurité qu’une construction de béton et d’acier, même pour faire passer des camions de transport forestier jusqu’à 40 tonnes. Avec des matériaux naturels et locaux, la Ville veut favoriser les circuits de fabrication courts et réduire l'empreinte carbone.

Des variétés locales de mélèze, de sapin et d’épicéa ont été soigneusement sélectionnées et sciées dans la région. La structure primaire de l’ouvrage permettra un entretien aisé et un remplacement possible de certains éléments constructifs, sans coûts excessifs d’entretien. L'étanchéité du tablier sera assurée par une couche de revêtement en asphalte coulé sur place. /ATS-cro