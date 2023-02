Taux de chômage : stabilité pour le canton de Neuchâtel

Stabilité du taux de chômage neuchâtelois au mois de janvier. Alors qu’une hausse est habituellement constatée en début d’année, le taux reste stable à 2,9%. Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté (+74) pour atteindre 4'531 personnes. L’effectif de chômeurs a quant à lui diminué (-13) pour s’établir à 2'572 personnes, expliquent les autorités ce mardi.

La tranche des personnes âgées de 25 à 49 ans voient leur effectif augmenter de 13 personnes en janvier. Au contraire, les chômeurs de moins de 25 ans et de plus de 50 ans sont en légère diminution de respectivement -7 et -19 personnes par rapport au mois de décembre 2022.

Au niveau national ainsi qu’en Suisse romande, le taux de chômage augmente de 0,1 point pour se fixer respectivement à 2,2% et 3,3%. /comm-cro