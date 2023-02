Nouvel héliport à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

C’est le jour de Noël que le nouvel héliport du site chaux-de-fonnier du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) a accueilli son premier appareil. Les travaux de rénovation de la plate-forme auraient dû s’achever beaucoup plus tôt. C’était sans compter la pandémie et la hausse du prix des matières premières. Aujourd’hui, l’héliport est là et fonctionnel. Il a été inauguré officiellement ce mardi après-midi, en présence d’une cinquantaine d’invités.

C’est Philippe Baumgartner, chef de projets au RHNe, qui était en charge de ce chantier. Il est fier de pouvoir mettre à disposition de l'établissement un héliport parmi les plus modernes de Suisse romande :