Mettre en relation apprentis et employeurs

Certains métiers ont la vie dure. Les entreprises, notamment dans la construction, ont de la peine à recruter des apprentis. Pour casser les préjugés sur certaines professions et pour informer les jeunes, le canton de Neuchâtel, en collaboration avec différents partenaires, organise chaque année un Forum des métiers. Une session s’est tenue mardi soir et une autre a lieu mercredi de 18h à 20h au Dépôt TransN à Marin. L’idée de ces rencontres est de mettre en contact des entreprises avec des jeunes afin de leur faire découvrir leurs activités. Les futurs apprentis se rendent compte que les préjugés qu’ils avaient sur certains métiers ne sont pas ou plus d’actualité, comme la pénibilité de certaines professions. Christel Bornand, cheffe de l’OCOSP, l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle, a expliqué mardi dans La Matinale RTN qu’il est aussi important d’impliquer les parents dans ce processus.