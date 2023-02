Perturbations en vue à la rue des Parcs

La rue des Parcs à Neuchâtel encore en travaux. Le réaménagement et la mise aux normes des arrêts de bus vont perturber le trafic dès le mardi 7 février, annonce la Ville dans un communiqué ce lundi. Le tronçon compris entre la rue de la Rosière et la rue des Sablons sera limité à 30 km/h et une signalisation lumineuse de chantiers y sera placée. Le chantier sera divisé en plusieurs étapes d’environ 100 mètres et durera jusqu’à fin septembre 2023, estiment les autorités. /comm-cro