Un atelier de restauration inauguré au Château des Monts

Cet atelier se veut une vitrine sur les compétences et le savoir-faire du musée loclois. Ce nouvel espace de travail est décrit comme un lieu d’échange et de partage avec les amateurs de garde-temps. « On espère susciter des vocations et aussi accompagner les étudiants en formation, avec la possibilité de faire un stage », se réjouit Micaela Fahrni.

L’événement se déroulera samedi et dimanche au Château des Monts, selon les horaires du musée. /dsa