Le monde en cause : le « Bregret » s’impose au Royaume-Uni

Direction le Royaume-Uni ce vendredi où la semaine a été marquée par le troisième anniversaire du Brexit. Le cap a été franchi dans la morosité alors que le pays affronte une crise sociale et une inflation galopante. Des grèves sans précédent se sont d’ailleurs tenues ces derniers jours, notamment dans l’éducation et les transports. Au niveau politique, l’instabilité est aussi de rigueur alors que trois premiers ministres se sont succédé l’an dernier. Alexandre Rossé a fait le point avec notre correspondante à Londres, Elodie Goulesque, face à un « Bregret » qui se fait de plus en plus sentir au sein des Britanniques :