Reprise en douceur pour le législatif chaux-de-fonnier

Moins de deux heures pour venir à bout de la première séance de l’année du Conseil général de La Chaux-de-Fonds. Il faut dire qu’il n’y avait ni rapport ni demande de crédit à l’ordre du jour. Les élus en ont profité pour traiter une série d’interpellations, motions et autres résolutions. Toutes ont été acceptées, avec la bénédiction du Conseil communal. Ainsi, à la demande de tous les partis, l’exécutif de la Métropole horlogère a consenti à intercéder auprès des autorités cantonales pour que l’École d’arts appliqués retrouve son nom d’origine et ne soit plus appelée Pôle Arts Appliqués CPNE.

Les conseillers généraux ont également demandé à l’exécutif de s’approcher du conseil d’administration de Viteos afin de négocier une augmentation du prix du kilowattheure racheté aux petits producteurs locaux indépendants. Une demande dont les autorités locloises avaient également été saisies une semaine plus tôt.

Plus de confort

Après avoir passé plusieurs mois en exil dans des salles particulièrement spacieuses en raison de la crise sanitaire, les conseillers généraux de La Chaux-de-Fonds ont du mal à se refaire à la salle traditionnelle du législatif au premier étage de l’Hôtel-de-Ville. Le mobilier fixé au sol manque de confort. Par le biais d’une motion interpartis, les élus demandent au Conseil communal d’étudier une nouvelle manière, plus agréable, de meubler l’espace. Ça sera chose faite puisque le bâtiment bénéficiera d’une rénovation. Une fois le chantier terminé, il s’agira d’y rapatrier certains services de la Ville qui occupent actuellement des locaux loués à Espacité. Plus de confort et des économies en perspective.

Des médecins et de l’eau

L’assemblée a également accepté une motion socialiste demandant au Conseil communal, en partenariat avec le Conseil d’État, d’étudier toutes les pistes et les possibilités afin de faciliter l’attrait et l’installation de jeunes médecins sur le territoire communal.

Approuvée également une motion interpartis priant l’exécutif d’appliquer une gestion rationnelle des eaux de pluie. Ça sera chose faite, assure le Conseil communal, dans le cadre de l’élaboration du nouveau PGE, le plan de gestion des eaux actuellement en travail.

Enfin, répondant à une interpellation du groupe socialiste qui demande une vraie valorisation du métier d’enseignant dans les degrés 1 et 2, le Conseil communal a dit partager les préoccupations des auteurs du texte et les enjoint à s’adresser au canton. /cwi