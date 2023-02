Alain Droxler quitte le Ceras

Une page se tourne au Ceras. Alain Droxler a pris une retraite anticipée au 31 janvier de cette année. Il a passé plus de 40 ans au sein de la fondation, dont douze à la direction de l’Unité de formation professionnelle. Le Ceras et composée de deux structures : une école spécialisée et cette unité de formation qui joue un rôle déterminant dans l’insertion socioprofessionnelle de jeunes en difficulté d’apprentissage. L’unité est active sur quatre sites, à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Delémont et Tavannes et suit 150 jeunes, dont 80 dans le canton de Neuchâtel. Le Ceras est financé par l’Office fédéral des assurances sociales via l’AI. Son but est de permettre aux jeunes qui ont des difficultés à suivre un apprentissage dans une entreprise. Il s’agit de leur redonner confiance après un parcours scolaire parfois difficile et de planifier avec eux un projet d’apprentissage qui colle à leurs compétences, comme l’a indiqué Alain Droxler dans La Matinale.