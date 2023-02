Un généraliste et des spécialistes à Val-de-Ruz

Ce projet est soutenu par ECOPOX, le programme d’impulsion et de transformation mis sur pied par le Conseil d’État en 2018. Il vise à soutenir des actions qui favorisent le commerce de proximité, dynamisent les centres de villages, promeuvent la consommation locale et stimulent les partenariats. Le fonds d’impulsion réservé à ce projet se monte à 100'000 francs, financé à parts égales par ECOPROX et la Commune, expliquent les autorités dans un communiqué publié ce mercredi.

Les trois unités administratives qui occupent encore le bâtiment communal aux Geneveys-sur-Coffrane, (la sécurité publique, les travaux publics et le développement territorial) déménageront à Cernier durant la première quinzaine du mois de mars. Pour Yvan Ryser, il ne s’agit pas dépouiller la population de l’est du Val-de-Ruz d’une part de l’administration, mais de lui offrir des prestations plus intéressantes qu’un service administratif :