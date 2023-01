Un deal tourne mal, il finit scalpé

Que s’est-il exactement passé dans la nuit du 26 au 27 novembre 2021 au centre-ville de Neuchâtel ? C’est la question que tente d’éclaircir le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry. Ce lundi, deux des principaux protagonistes d’une rixe comparaissaient pour tentative de meurtre et complicité d’homicide. Ils auraient agressé un homme à la sortie d’une boîte de nuit. L’un d’entre eux lui aurait asséné des coups de couteau, notamment à la tête, avant de l’abandonner dans une mare de sang.

Une caméra filme l’agression

L’origine de cette affaire reste floue, elle aurait commencé après que la victime ait volé à l’un des agresseurs, également prévenu de trafic de drogue, sa « marchandise ». Une première dispute aurait alors éclaté à la rue des Terreaux, avant que la victime ne prenne la fuite. C’est ensuite que les choses se précisent. Arrivée à la rue de l’Hôpital, la victime a été rattrapée par ses assaillants. Les événements, filmés par une caméra de surveillance d’un magasin, laissent ensuite peu de place au doute. Mise au sol par un premier homme, encore aujourd’hui introuvable, la victime reçoit alors plusieurs coups de poing de la part d’un des accusés qui la fouille ensuite. Arrive alors le deuxième accusé, muni d’un objet longiligne que les enquêteurs estiment être un couteau avec une lame d’environ 20 centimètres. Plusieurs coups sont donnés, dont au moins un à la tête provoquant une plaie de 10cm au scalp, ainsi que d’autres dans les membres supérieurs. Après lui avoir encore retiré les chaussures pour les fouiller, les trois hommes abandonnent leur victime inconsciente. Sur les images vidéo, le blessé aurait repris conscience peu de temps après et demandé de l’aide, avant d’être pris en charge par les services de secours. Selon le rapport médical, il ne devrait la vie sauve qu’à l’intervention rapide des ambulanciers.

Pour le Ministère public et l’avocat de la victime, il ne fait aucun doute que la tentative de meurtre doit être retenue contre l’homme ayant asséné les coups de couteau. Quatre ans de réclusion ont été demandés, plus deux pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, ainsi qu’une expulsion du territoire suisse et de l’espace Schengen pendant 15 ans.

« Je voulais seulement les séparer »

Auditionné ce lundi, l’homme a cependant nié avoir fait usage d’une lame, mais seulement d’une bouteille. Reste que le fait qu’un couteau ait été retrouvé avec l’ADN de la victime, dans un lieu indiqué par l’amie de l’accusé, ne joue pas en sa faveur. L’homme a également expliqué avoir été agressé à plusieurs reprises par la victime les semaines précédant l’affaire et que c’est elle qui avait encore une fois lancé les hostilités le soir de l’altercation sanglante.

Une version corroborée par son acolyte, qui a raconté s’être fait sprayer au poivre par la victime, alors qu’il s’approchait pour les séparer. Selon lui, il aurait également vu la victime tenir un couteau et aurait pris un coup au niveau de l’épaule. Un acte qui ne semble pas être confirmé par l’étude des vêtements de l’accusé, ceux-ci ne présentant pas de marques. Pour le Ministère public et l’avocat de la victime, l’homme doit être reconnu coupable de complicité de tentative de meurtre. 3 ans et demi de prison ont été réclamés, avec également une expulsion du territoire suisse et de l’espace Schengen pendant 15 ans.

Du côté de la défense, les avocats ont plaidé le manque de crédibilité de la victime, celle-là étant également une consommatrice de stupéfiant. Ils ont aussi remis en cause les conclusions tirées de la vidéo, la qualité de l’image ne permettant pas d’assurer qu’il s’agissait bien d’un couteau. Enfin, selon eux, si les accusés avaient vraiment eu l’intention d’attenter à la vie de la victime, rien ne pouvait les en empêcher. Le fait qu’ils s’arrêtent d’eux-mêmes est donc en soit un point qui discrédite la tentative d’homicide, d’autant plus si l’arme utilisée n’était autre qu’une bouteille. Pour eux, seules les lésions corporelles simples doivent être retenues.

Le verdict sera rendu jeudi matin. /rgi