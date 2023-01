Robin Cuche vise le Globe du géant

Une saison déjà réussie pour Robin Cuche. Il rentre d’Espot, en Espagne, avec trois médailles d’argent. Le skieur neuchâtelois a pris les deuxièmes places en descente, super G et combiné alpin des Championnats du monde de ski paralympique. Un petit regret pour la descente où il a terminé à huit centièmes du vainqueur. La semaine a été plus difficile sur les disciplines techniques qui ne sont pas forcément les spécialités du Vaudruzien. Il a été éliminé en géant et en slalom. Malgré ces aléas, il a indiqué lundi dans La Matinale qu’il voulait continuer à s’aligner dans toutes les disciplines. La saison de Robin Cuche se poursuit la semaine prochaine à Saalbach en Autriche, puis à Kitzbühel pour se terminer, en mars, avec les finales de Coupe du monde en Italie. Le Neuchâtelois, leader du classement en géant, espère bien ramener le Globe de la discipline à la maison.