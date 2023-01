Remettre les pieds sur terre au Club 44

Fini la course à l’espace et au progrès, le Club 44 veut nous faire atterrir. Pour sa nouvelle saison de printemps présentée lundi matin, le centre culturel de La Chaux-de-Fonds souhaite réhab(il)iter la terre. Du 10 février et au 27 juin, le lieu d’échange va notamment rendre hommage à l'intellectuel français Bruno Latour, récemment disparu. À savoir que celui-ci préconisait la réinvention de la condition terrestre plutôt que de chercher plus loin.