Nouvelle salve du Parti socialiste en faveur de l’environnement

Aux yeux des socialistes, le monde économique doit aussi jouer un rôle. Toute entreprise de plus de 50 personnes devrait se doter d’un plan de mobilité et les sociétés qui comptent plus de 40 employés seraient quant à elle appelées à dresser un bilan carbone de leurs activités d’ici fin 2026, accompagné de propositions de réductions des émissions de CO2. Pour le PSN, le Canton de Neuchâtel doit aussi mettre fin aux exonérations dont bénéficient les gros consommateurs en matière de taxe sur l’énergie. Le président du PSN, Romain Dubois :