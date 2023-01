L'UDC neuchâteloise veut deux sièges à Berne

Renforcer la sécurité et le pouvoir d’achat, faire de l'écologie « intelligente » ainsi qu'améliorer la politique énergétique. C’est le mot d’ordre de l’UDC neuchâteloise qui est le premier parti à lancer la campagne en vue des élections fédérales du 22 octobre.

Le parti agrarien a présenté six candidats vendredi à la Tourne. Daniel Berger et Grégoire Cario se présenteront pour le Conseil des États alors que la liste pour le national comporte quatre candidats : Magali Junod, Niels Rosselet-Christ, Didier Calame et Evan Finger. L’objectif avoué est de remporter un siège dans chacune des deux chambres et le parti se veut confiant.