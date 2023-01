Grégory Jaquet à la tête de la cohésion multiculturelle

Le poste de chef du Service de la cohésion multiculturelle (COSM) et de délégué aux étrangères et aux étrangers a été attribué par le Conseil d’État neuchâtelois. C’est Grégory Jacquet qui succèdera à Vânia Carvalho au 1er mars, a annoncé la Chancellerie vendredi. Consultant et formateur pour diverses organisations internationales, notamment dans les domaines des droits humains et des violences de genre, le Neuchâtelois domicilié à Bôle avait occupé les fonctions de conseiller communal à Milvignes ainsi que de chef de la formation judiciaire et d’inspecteur à la Police neuchâteloise.

Âgé de 45 ans, Grégory Jacquet sera responsable d’une équipe engagée pour la coordination et la mise en œuvre des politiques dédiées à l’intégration interculturelle. Il assurera également le lien entre les autorités et les collectivités étrangères ou issues de la migration. /comm-cro