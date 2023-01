La Caisse de pensions neuchâteloise plie mais ne rompt pas

Des résultats en baisse l’année dernière pour la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel. La CPCN a publié ses chiffres jeudi matin. Pour 2022, elle affiche un taux de rendement négatif de -10,8%. Le contexte international et les conséquences négatives de l'évolution des marchés financiers expliquent cette évolution. Selon les responsables de l’institution, il s’agit de « la pire année boursière depuis plus d’une décennie ».

D’après eux, les décisions prudentes prises ces dernières années et la constitution de réserves permettent toutefois à la CPCN de faire face à cette crise, et même d’envisager un exercice 2023 qui pourrait encore être difficile. Fin 2022, le degré de couverture atteignait 73,6%. Le Conseil d’administration a pu maintenir un intérêt de 1% sur les avoirs de vieillesse en 2022, et démarrer 2023 avec un intérêt de 0,5%. /comm-jhi