Fin des cérémonies laïques dans les temples

Une cérémonie laïque dans les murs d’un lieu de culte : c’est non pour l’EREN. L’Église réformée du canton de Neuchâtel a tranché mercredi soir lors de sa séance de relevée du Synode, par 17 voix contre 15, et 2 absentions. Les temples seront donc principalement réservés aux célébrations religieuses, même si des manifestations culturelles y seront toujours possibles. Ainsi, même si les communes sont propriétaires de la majorité des lieux de cultes dans le canton, un concordat entre l’Etat et les Eglises reconnues permet à l’EREN de donner son préavis à chaque manifestation organisée.

Une interdiction de tenir des cérémonies laïques dans les temples était déjà en vigueur depuis 2011 dans le canton de Neuchâtel, mais elle n’était que partiellement respectée. L’EREN souhaitait donc clarifier les choses en rouvrant le débat. Les discussions au sein du Conseil synodal ont été « nourris » mercredi soir. Et malgré un vote final serré, son président Yves Bourquin souhaite que la population comprenne ce choix. Ce qui a été aussi mis en avant dans les débats, c’est la volonté de mettre en place des exceptions, qui devront être validées uniquement par le Conseil synodal, et non pas par les paroisses.