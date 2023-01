Rencontre avec le Neuchâtelois qui piste les prédateurs

Il vient de faire l’objet d’un documentaire : Neil Villard, le photographe animalier établi au Pâquier, était le personnage central du film de Matthieu Maillet, « Sur la piste du lynx », diffusé sur la chaîne de télévision franco-allemande Arte. Il s’est prêté au tournage dans la région, et a passé l’hiver à réaliser lui-même les prises de vue de la faune qui figurent dans le film.





Beaucoup de projets

Invité mercredi dans la Matinale, Neil Villard a également évoqué son livre de photographies « Lynx », qu’il va dédicacer de vendredi à dimanche, à la 3e édition du Festival nature, au péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel, un événement dont il est le parrain. Cet ouvrage sera suivi, en principe début octobre, d’un livre intitulé « Héritage », autour d’un berger de génisses du Marchairuz.

Neil Villard, qui s’apprête à partir sur la piste du puma dans les Rocheuses se dit fasciné par la nature, la faune sauvage et les prédateurs en particulier depuis son plus jeune âge. Pour lui, évoluer au grand air s’apparente à un mode de vie et dépasse le hobby ou même la passion.