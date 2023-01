Deux à trois ans de travaux au centre des Brenets

Le Conseil général du Locle veut donner un coup de pouce à la mobilité douce aux Brenets. Comme d’autres villages du Canton traversés par du trafic de transit, la localité des bords du Doubs pourrait aussi opérer sa mue. Un crédit de 1,45 million doit être validé par le législatif ce mercredi soir. Le Conseil communal a ressorti des tiroirs un projet daté de 2012, abandonné pour des raisons financières par les anciennes autorités brenassières. Mené par le Service des Ponts et chaussées du Canton de Neuchâtel, le chantier pourrait commencer en avril et durer entre deux et trois ans.





Moins de voitures plus de piétons

Le cœur du réaménagement s’articule autour de la place du village et sa fontaine, qui deviendra piétonne. Un futur espace voué à accueillir des manifestations, selon le rapport soumis au Conseil général. Ce secteur sera relié à la zone piétonne déjà en vigueur de la rue du Collège, soit le tronçon qui monte en direction du temple. La Grand-Rue deviendra également une zone 30 sur 200 mètres. Le document note que dix places de parc seront supprimées au total. Toutefois, Le Conseil communal note que la rue du Lac en contrebas bénéficie « d’une large offre de places, le plus souvent sous-utilisées ». La question de la durée de stationnement sera traitée dans le cadre de la future extension de la politique de stationnement locloise sur le territoire des Brenets.





Une porte d’entrée du Saut-du-Doubs réaménagée

La Commune veut également profiter de ce chantier pour réaliser quelques aménagements au niveau du parking de la Crête-Dessus, l’un des parkings pour les randonneurs qui s’élancent en direction du Saut-du-Doubs. Un passage pour piéton sera marqué au sol et le trottoir sur la voie descendante sera agrandi et élargi. /lre