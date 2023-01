Porte-Bonheur : C’est quoi ton truc ?

Fondée il y a plus de 30 ans par André Marty, dit Dédé, l’association Porte-Bonheur a pour mission de soutenir les orphelins de moins de 25 ans en Suisse. De son rôle dans le quotidien de ses enfants et jeunes adultes jusqu’aux rêves les plus fous, lié à l’histoire familiale, en passant par l’organisation d’un festival annuel, rencontre avec Michaël Joyeux, le président de Porte-Bonheur :