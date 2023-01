Dans les Coulisses du Château : Cédric Haldimann

Parmi ses thèmes politiques de prédilection, Cédric Haldimann avoue une préférence peu courante pour la fiscalité, un levier qui permet de se donner des ambitions dans de nombreux domaines. A ce titre, le plan climat examiné par le Grand Conseil ce mardi lui parait être le gros dossier de la législature, et il relève que la fiscalité y joue également un rôle. Cédric Haldimann était mardi l’invité de Dans les Coulisses du Château, le rendez-vous de la rédaction de RTN qui permet de mieux connaître les députés du Grand Conseil.

Architecte établi à La Chaux-de-Fonds, et admirateur de l’œuvre de Le Corbusier, ce député PLR est aussi un authentique passionné de politique. Il siège d’ailleurs également au Conseil général de La Chaux-de-Fonds depuis 2016, un législatif dont il est actuellement le président. Lorsque ses nombreuses activités professionnelles et politiques lui en laissent le temps, Cédric Haldimann consacre du temps au sport, et en particulier au hockey sur glace.