Pas de pénurie de moniteurs J+S, mais une très forte demande

Une recherche pas si innocente

Cette quête aux moniteurs J+S n’est d’ailleurs pas seulement liée à un besoin pédagogique, mais aussi financier. En effet, une école reçoit une subvention de 24 francs par jour et par enfant si les accompagnants sont certifiés J+S. À savoir que cette manne est divisée entre Macolin (16.-) et le Canton de Neuchâtel (8.-). Pour organiser un camp de ski et bénéficier de cette manne, il faut au minimum deux moniteurs J+S pour 12 élèves et ensuite un moniteur reconnu par tranche de 12 élèves. Pour un camp de cinq jours rassemblant 50 enfants, la somme versée se monte à près de 6'000 francs (!) Sans cet argent, la survie de certains camps est menacée, il est donc crucial pour les cercles scolaires de trouver les personnes idoines.







Une bourse aux moniteurs

Pour remédier à cette situation, le Service des sports a mis en service une bourse aux moniteurs. Celle-ci met en relation les moniteurs disponibles et les écoles qui recherchent du personnel accompagnant. /jha