On skie à nouveau dans la région

Tous les skieurs rencontrés sont enthousiastes, malgré des conditions parfois mitigées : « On a eu très peu de neige et on fait malheureusement avec ce qu’on a. Il a neigé entre 15 et 20 centimètres et il y a pas mal de cailloux. On va maintenant espérer que les températures restent en dessous des 0 degré. Sinon, on ne sait pas combien de temps va rester la neige », s’inquiète Romy Singele.

Les responsables espèrent maintenant que les mois de février et de mars seront à la hauteur. Jusqu’à présent, la neige s’est fait attendre dans la région, mais le téléski devrait s’en sortir : « On essaye de rattraper ce mois de décembre un peu perdu. Si la saison commence vraiment maintenant, les finances seront quand même bonnes. Tout dépend du temps et de la neige qu’on aura par la suite », explique la cheffe d’exploitation.

Pour découvrir l’ensemble des pistes praticables autour de chez vous, vous pouvez consulter le bulletin d'enneigement pour les Montagnes neuchâteloises. /cde