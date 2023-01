Une comète qui n’avait plus été vue depuis l’ère glaciaire

« Cette comète est visible depuis une quinzaine de jours, mais difficilement à l’œil nu. Avec des jumelles ou un télescope, en revanche, vous pourrez l’admirer. Pour l’observer, il faut se tourner vers l’horizon nord et regarder entre la Petite et la Grande Ourse », explique Christian Manasterski, co-président de la Société neuchâteloise d’astronomie. La comète passera au plus près de la Terre le 2 février ; le moment idéal pour la voir si le ciel est dégagé et que la pollution lumineuse est limitée.