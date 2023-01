Coups de batte à Val-de-Ruz : condamnation définitive

La condamnation pour tentative d'assassinat d'un homme qui avait battu son ex-compagne à coups de batte de baseball en mars 2019 à Val-de-Ruz est définitive. Le Tribunal fédéral rejette son recours.

En mars 2021, l'homme avait été reconnu coupable de tentative de meurtre et violation de domicile par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il avait écopé de 6 ans et 10 jours de prison, assorti d'un traitement. Sur appel du Ministère public, le Tribunal cantonal avait retenu la tentative d'assassinat et porté la sanction à 12 ans et 10 jours en février 2022.

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral estime que l'instance précédente pouvait, sans arbitraire, retenir la tentative d'assassinat. En effet, l'enquête avait révélé que l'auteur avait minutieusement préparé son coup : il avait acquis une balise GPS pour suivre les déplacements de sa cible, commandé une batte de baseball, procédé à des repérages, notamment.

Le soir de l'agression, il s'était introduit au domicile de son ex, avait dévissé des ampoules et volé divers effets pour faire croire à un cambriolage. Les juges neuchâtelois pouvaient parler à bon droit d'une « véritable embuscade » tendue à la victime. L'hypothèse d'une altercation qui aurait mal tourné, invoquée par le recourant, ne résiste pas à l'analyse des faits, confirme la Cour de droit pénal.

Le Tribunal fédéral admet, en revanche, le recours du fils du couple, qui demandait une indemnité pour tort moral. Il souligne que celui-ci devra vivre durant toute son enfance au côté d'une mère traumatisée et diminuée. En outre, il prendra toujours davantage conscience du bouleversement provoqué par l'agression de mars 2019. La cause est donc renvoyée à la justice neuchâteloise, à charge de fixer une juste indemnité. /ATS-gtr