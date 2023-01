Changement à la tête du Lycée Denis-de-Rougemont

Une page se tourne au Lycée Denis-de-Rougemont. Yvan Amey a été désigné à la direction de l’établissement à Neuchâtel, indique vendredi un communiqué du Département de la formation (DFDS). Directeur adjoint depuis août 2009, Yvan Amey a également été enseignant de mathématiques et d’informatique au sein du Lycée. Il prendra ses fonctions à la prochaine rentrée scolaire en août 2023 et aura notamment pour tâche de développer l’éducation numérique, de faire évoluer la maturité gymnasiale et encadrer les rénovations du bâtiment situé au Faubourg de l’Hôpital.

Yvan Amey succède ainsi à Philippe Robert, à la tête de l’établissement depuis vingt ans. Il retournera à l’enseignement avant de prendre sa retraite. /comm-gtr