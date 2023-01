Une automobiliste sauvée des eaux

Coup de froid pour une automobiliste à Sugiez. Alors qu’elle circulait mercredi soir sur la route du Canal à Sugiez, elle a perdu la maîtrise de sa voiture, pour une raison encore inconnue. Selon le communiqué de la Police fribourgeoise, son véhicule est sorti de la route et a heurté un panneau de signalisation avant de s’immobiliser dans le talus bordant le canal de la Broye. En sortant de sa voiture, la conductrice a glissé et chuté dans l’eau glacée.

Par chance, quelques instants plus tard, les occupants d’une voiture, attentifs à la situation, ont rapidement porté secours à la malheureuse en l’extirpant de l’eau. Détrempée et transie de froid, elle a reçu de premiers soins par le couple, puis par les policiers, avant d’être prise en charge par les ambulanciers et conduite vers un hôpital. /comm-rgi