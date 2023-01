Succès pour le lancement du « Nonf »

Les premières bouteilles du Non Filtré, cuvée 2022, ont été débouchées mercredi soir. La traditionnelle dégustation de ce chasselas jeune et trouble s’est tenue au garage Facchinetti au Mail, une première. Jusqu’à présent, la soirée se tenait au Péristyle, au centre-ville de Neuchâtel. Un lieu emblématique, mais qui souffrait du manque de place. Si certains vignerons et autres amateurs de Non Filtré craignaient ce déménagement, le bilan est finalement réjouissant. Environ 1200 personnes ont fait le déplacement, un record. Lors des dernières éditions, la fréquentation tournait autour des 800 personnes.

Autre crainte évoquée avec changement de lieu : la perte de cachet. Troquer un bâtiment historique pour un garage était un pari risqué. Si beaucoup étaient sceptiques avant l’événement, force est de constater que cette perte de charme a été compensée par la place à disposition. Un avis qui ressort en tout cas de la bouche de la dizaine de vignerons contactée ce jeudi. Tous ont salué cette nouvelle disposition. L’espace offrant une meilleure fluidité et permettant de mettre tous les vignerons au même endroit.

Du côté de Neuchâtel Vins et Terroir, la directrice Mireille Bühler tire également un bilan positif de cet échange de bons procédés avec le garage Facchinetti. D’autres lieux, comme la Riveraine ou le hangar des trams, avaient été étudiés pour accueillir l’événement, mais sans succès. La solution trouvée cette année pourrait donc être reconduite, mais l’association attend de débriefer avec les vignerons pour se décider. Neuchâtel Vins et Terroir ne ferme pas non plus la porte à d’éventuelles autres solutions, si celles-ci devaient se présenter.