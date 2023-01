Un Non Filtré très solaire

La dégustation est traditionnellement organisée par Neuchâtel Vins et Terroirs au Péristyle de la capitale cantonale. Elle n’a d’ailleurs pas eu lieu depuis 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Cette année, exit le Péristyle. L’événement s’est déroulé dans les locaux mis à disposition par un garage de la place. Ce nouveau lieu se situant à l’avenue des Portes-Rouges, d’aucuns pourraient déplorer la distance accrue depuis le centre-ville et un manque de visibilité. Mireille Bühler, directrice de Neuchâtel Vins et Terroir, s’en défend. « Le Péristyle devenait très petit pour la dégustation du Non Filtré », se justifie-t-elle, « c’est à six minutes du centre-ville en bus. On n’est pas non plus excentrés ».