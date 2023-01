Le parc automobile neuchâtelois s’électrifie

Cette évolution s’observe également sur le plan suisse, selon le directeur du SCAN Philippe Burri. « L’an passé, 25% des véhicules neufs vendus étaient électriques ou hybrides rechargeables et 25% étaient hybrides autorechargeables », indique-t-il.

La progression est nette, mais elle est aussi à mettre en perspective avec les 97'000 voitures de tourisme en circulation dans le canton, précise Philippe Burri, qui ajoute que le parc automobile neuchâtelois reste stable, avec une légère augmentation de 0,16% entre 2021 et l’année dernière.





Moins d’émissions de CO2

L’électrification des véhicules a un impact positif sur les émissions moyennes de CO2. Celles-ci s’élevaient à 157,3 g en 2017 et atteignaient 149,4 g en 2021, alors qu’un nouveau système de calcul, plus sévère, est entré en vigueur, explique Philippe Burri. L’arrivée de véhicules plus propres a aussi des conséquences sur la taxe automobile qui est arrivée dans les boîtes aux lettres en ce début d’année. Cette taxe est basée sur le principe du pollueur-payeur et se calcule en fonction des émissions de CO2, mais aussi de l’âge du véhicule. Les automobilistes sont incités à garder leur voiture le plus longtemps possible. Par conséquent, le parc automobile se fait vieillissant. Les recettes ont ainsi tendance à diminuer, mais le Conseil d’État peut recourir à un facteur de correction pour assurer les montants nécessaires à l’entretien et à la construction des routes. On retrouve Philippe Burri, directeur du SCAN :