Enquête au muséum sur des collections d’Amérique Centrale et du Sud

« On veut raconter l’histoire humaine qui se cache derrière nos spécimens », résume la conservatrice Celia Bueno. Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel a reçu début janvier 81'000 francs de la Confédération pour enquêter sur la provenance de ses collections zoologiques d’Amérique centrale et du Sud.

Et il va pouvoir le faire grâce à ses archives, par exemple des lettres de l’explorateur Johann-Jakob von Tschudi. De 1838 à 1843, le naturiste a parcouru le Pérou et ramené oiseaux, mammifères, insectes et reptiles à Neuchâtel.

C’est sur les spécimens ramenés de ce grand voyage, ainsi que celui d’Otto Fuhrmann et Eugène Mayor en Colombie en 1910, que porteront principalement les recherches du Muséum d’histoire naturelle.