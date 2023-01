Au volant d’un bolide virtuel

L’objectif est de reproduire le plus fidèlement possible les conditions de course. Du volant aux pédales, en passant par les circuits et les bolides, rien n’est laissé au hasard. Le programme utilisé, du nom d’iRacing, est un des leaders du genre. Le pilote est appelé à parcourir le tracé en réalisant le meilleur temps possible tout en subissant les secousses et forces contraires retransmises par le volant et les pédales.