Perturbations de trafic en vue

Certains usagers des transports publics sont invités à anticiper leurs déplacements. En raison de deux chantiers à la rue des Parcs à Neuchâtel, les horaires des lignes de bus 102, 120 et 122 seront perturbés dès le mercredi matin 18 janvier et jusqu’au lundi soir 6 février. La circulation sera régulée par des feux, indique la compagnie de transports TransN ce vendredi. Les retards engendrés ne permettront pas aux bus d’assurer les correspondances en gare de Neuchâtel et à la place Pury. Les correspondances en gare de Chambrelien pourraient aussi être compromises.

Par ailleurs, l’arrêt Collège des Parcs en direction de Vauseyon, sera supprimé. /comm-sbe