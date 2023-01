Entre 30 et 50cm de poudreuse attendus sur nos cimes

La saison des sports de glisse va certainement enfin prendre son envol dans la région. Attendue avec impatience par les skieurs, fondeurs, et autres amateurs de raquette, une belle quantité de neige va recouvrir nos cimes la semaine prochaine. Si la douceur sera encore de mise ces deux prochains jours, la plongée dans l’air polaire est imminente, explique Frédéric Glassey. « La bascule va se faire dimanche après-midi avec de la neige jusqu’à basse altitude, mais pas en grande quantité dans un premier temps, entre 5 et 10 centimètres à 1'000 mètres », précise le météorologue à Météonews. « Mais ensuite, lundi, mardi et mercredi, une série de perturbations va nous toucher. D’ici à jeudi prochain, on peut s’attendre à avoir entre 30 et 50 centimètres de neige fraîche sur les crêtes du Jura, environ 20 à 30 centimètres à 1'000 mètres et puis peut-être 5 à 10 centimètres en cumul au pied du Jura ».