Une structure scolaire pour éviter le décrochage

Le collège des Bayards était inoccupé depuis plusieurs années. Il a été en partie rénové et mis à disposition. Un appartement et une salle de classe accueillent les enfants. Le but est de pouvoir alterner avec le travail scolaire d’un côté, et les ateliers pédagogiques de l’autre. Il faudra également organiser la vie de cohabitation sur place, comprenant la cuisine, les travaux ménagers et l’entraide. Les deux responsables, Laure Reinhard et Amandine Vuille se complètent ainsi dans l'encadrement des élèves. Toutes les deux sont convaincues de l’aide qu’elles vont pouvoir apporter aux enfants, afin de les rendre plus autonomes.