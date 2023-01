Nouvelle signature pour les plats du Bocca

Alexandre Luquet prend les commandes du Bocca. Le chef originaire de Saint-Étienne a succédé à Claude Frotté à la tête du restaurant de Saint-Blaise le 1er janvier. Ancien chef de la Pinte Communale d’Aigle durant près de 10 ans, il a découvert ses nouveaux locaux avec son adjointe, Ana Ronc, mais en gardant l’effectif de son prédécesseur.





« Une structure extraordinaire »

Pour le Français de 44 ans, se retrouver à la tête du Bocca représente un véritable aboutissement : « J’ai construit ma carrière par étape. J’ai été en France, en Suisse, mais aussi à Dublin durant une année afin d’apprendre de chacun et découvrir ce qui me plaisait vraiment », explique Alexandre Luquet. « Reprendre un établissement comme le Bocca c’est beaucoup de pression, mais c’est aussi un moteur. C'est une structure extraordinaire », poursuit le chef.





Débuts mouvementés

Après quelques jours intenses de mise en place, le nouveau propriétaire et son équipe ont reçu leurs premiers clients au Bocca mardi soir. « Il y a eu du bon et du moins bon », sourit Alexandre Luquet. « Des fois j’étais un peu perdu. Avec l’accumulation de la fatigue, on entame le service alors qu’on est sur les genoux. Mais le fond est bon et l’équipe est très motivée », poursuit le Français.

Au lendemain de ce premier service, RTN a rencontré le nouveau propriétaire des lieux, en cuisine, à l’aube de ce défi neuchâtelois.