Les trolleybus de retour en 2024 à La Chaux-de-Fonds

La mobilité électrique fera son retour l’année prochaine au sein du réseau urbain transN de La Chaux-de-Fonds. « Des essais seront menés en 2023, puis les véhicules transporteront les passagers dès 2024 », précise jeudi la chargée de communication des transports publics neuchâtelois, Aline Odot.

Le Canton de Neuchâtel et transN avaient annoncé début 2022 l’achat de 30 trolleybus à batterie. Ceux-ci sont destinés d’une part, à remplacer les plus anciens véhicules électriques non conformes à la loi sur les handicapés, circulant sur le réseau de Neuchâtel, d’autre part ils marqueront aussi le retour de la traction électrique en ville de La Chaux-de-Fonds.

Pour rappel, ce modèle choisi permettra aux bus de circuler perches baissées sur certains tronçons, notamment à la place de la gare de La Chaux-de-Fonds où les lignes avaient été démontées lors du réaménagement du lieu en 2014. La deuxième partie de la commande sera livrée d’ici 2026 par le constructeur helvétique HESS, choisi au terme d’un appel d’offres. /lre