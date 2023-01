Série d’incendies intentionnels à La Chaux-de-Fonds

Cinq débuts d’incendies en quelques semaines à La Chaux-de-Fonds. La police pense que ses actes sont intentionnels, annonce-t-elle dans un communiqué diffusé mercredi matin. Dans différents quartiers de la Métropole horlogère, le feu est généralement bouté dans des caves à claire-voie, situées dans les sous-sols et dont les accès ne sont pas verrouillés, précise la police. Les dégâts causés jusqu’à présent se sont limités à ses mêmes locaux et n’ont pas fait de victimes.La Police neuchâteloise conseille vivement aux habitants de fermer à clé les accès aux caves et de signaler toute présence suspecte pouvant avoir un lien avec des événements similaires. Une enquête est actuellement en cours. /comm-cro