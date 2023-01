Fédérales : Damien Cottier et Philippe Bauer se représentent

Damien Cottier et Philippe Bauer veulent rempiler pour un nouveau mandat à Berne. Les deux élus PLR neuchâtelois annoncent ce mercredi sur RTN se présenter pour un nouveau mandat lors des élections fédérales cet automne.

Philippe Bauer souhaite ainsi décrocher un deuxième mandat au Conseil des États afin de mener à bien certains dossiers centrés sur l’économie, notamment en lien avec l’Union européenne et les conditions-cadres qui doivent permettre à la Suisse et au canton de Neuchâtel de rester compétitif.

Ancien collaborateur personnel du Conseiller fédéral Didier Burkhalter et chef de groupe PLR aux Chambres, Damien Cottier espère rempiler pour un second mandat au Conseil national afin de développer des dossiers portant également notamment sur les rapports entre la Suisse et l’Europe au niveau institutionnel. Il s’agit de développer des accords bilatéraux par thématiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens, selon l’élu neuchâtelois, mais il faudra une grande volonté politique en Suisse pour trouver des compromis.

Damien Cottier et Philippe Bauer détaillent leurs motivations pour un nouveau mandat à Berne en direct dans La Matinale dès 7h35.

/aju-gtr-sma