« Les locataires sont un peu pris en otage »

Les loyers ont encore augmenté en 2022. Au niveau national, la hausse s’élève en moyenne à 4,3% selon l’indice Swiss Real Estate Offer, publié la semaine passée par SMG Swiss Marketplace Group et le cabinet de conseil immobilier CIFI. Dans l’espace Mitteland, qui comprend le canton de Neuchâtel, l’augmentation est de 2,7%. Des chiffres qui laissent sceptique et circonspect le président de l’Asloca Neuchâtel, Jonathan Gretillat. « On se rend compte que l’année dernière, en tout cas au niveau suisse, la hausse des loyers est beaucoup plus prononcée que l’inflation ». Selon une autre étude, celle du cabinet BASS publiée l’automne dernier, les loyers moyens ont augmenté de 22,1% entre 2005 et 2021. « C’est 18% de plus que l’indice national des prix à la consommation », peut-on lire dans cette enquête mandatée par l’Association suisse des locataires. Selon Jonathan Gretillat les loyers auraient dû au contraire baisser durant cette période « où les prix étaient stables et les taux hypothécaires plutôt historiquement bas ». Pour expliquer cette situation, il émet l’hypothèse « que les propriétaires, en particulier les grosses sociétés immobilières, ont pratiqué des loyers excessifs ».