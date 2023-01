La BNS devrait mieux se porter en 2023

Le chiffre donne le vertige. La Banque nationale suisse a terminé l’année dans le rouge vif. L’institut d’émission a annoncé lundi une perte d’environ 132 milliards de francs en 2022. Il ne redistribuera rien à la Confédération et aux cantons. Un chiffre que les économistes avaient prévu. Depuis 2015, le franc suisse prend beaucoup de valeur par rapport à l’Euro. La BNS a pour mission d’assurer la stabilité des devises. Et pour ce faire, indique Thomas Veraguth, économiste chez UBS, la banque des banques a dû augmenter massivement son bilan de 100 milliards de francs à l’époque, à 1000 milliards. Les investissements qu’elle fait sur ces devises ont énormément fluctué en 2022. En raison de la grandeur du bilan de la BNS, les pertes sont donc abyssales. La bonne nouvelle est que la BNS devrait pouvoir engranger des revenus et des gains positifs en 2023 et 2024. La BNS ne fonctionnant pas du tout comme les banques d’affaires, des instituts comme UBS ou la Banque cantonale neuchâteloise ne sont pas dans le même cas de figure et ne vont pas engranger de perte.