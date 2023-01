La piste d’athlétisme de La Charrière en sursis

Les athlètes helvétiques Ajla Del Ponte, Léa Sprunger ou encore Jason Joseph y ont récemment signé des records de Suisse lors du fameux Résisprint international. La célèbre piste d’athlétisme de La Charrière à La Chaux-de-Fonds arrive pourtant en bout de course. Son revêtement se décolle voire s’affaisse par endroits, et le caisson au niveau des fondations a semble-t-il bougé à plusieurs endroits.

Rénovée pour la dernière fois en 1979, la surface n’a dernièrement plus passé la phase d’homologation de Swiss Athletics dont la concession doit être renouvelée tous les dix ans. « Les experts sont venus sur place l’automne dernier. Ils nous ont donné une autorisation provisoire de deux ans, sous réserve de réaliser quelques travaux urgents. », explique Michel Villarejo le chef du Service des sports de la Ville. À l’ordre du jour figurent notamment un renouvellement du marquage sur la piste cendrée, mais aussi plus globalement des travaux au niveau du cercle du lancer du poids, en contrebas du stade principal.





Un changement de piste à planifier

Cet avertissement de Swiss Athletics est annonciateur d’un plus gros chantier. La Ville travaille en coulisses au remplacement de la piste chaux-de-fonnière. Un projet dont dépend aussi la pérennisation du Résisprint international mais aussi d’autres plus petits meetings également importants pour les finances du club local du SEP Olympic. « Un crédit d’étude a été mis au budget 2023 », confirme Michel Villarejo. Selon les premières estimations, retranscrites dans les documents de sous-commissions du budget, une piste à six couloirs, comme actuellement, coûterait environ 2 millions de francs. L’aménagement de deux couloirs supplémentaires, également à l’étude, serait chiffré à 4 millions de francs. Cette extension nécessiterait en effet une refonte des gradins en pourtour.

Demeure cette question : la nouvelle surface sera-t-elle aussi magique que l’actuelle ? « Il semble qu’une des particularités de la piste de La Charrière est son rayon, particulièrement propice aux bonnes performances. On veillera à maintenir les meilleures conditions possibles», sourit Michel Villarejo. Car le défi est aussi là: réussir à ce que le nom de La Chaux-de-Fonds brille à l'échelle de l'athlétisme helvétique et mondial. /lre