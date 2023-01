Grégory Duc, une vie à la caserne

Un métier de passion qui fait rêver les enfants. Grégory Duc a été nommé fin août au poste de commandant du Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN) à La Chaux-de-Fonds. Un monde qui ne lui est pas inconnu puisqu’il vit cette vie de caserne depuis 2005 en tant que pompier professionnel et technicien ambulance. Avec sa nomination, il ajoute une corde à son arc. Il s’occupe désormais aussi de la gestion opérationnelle tant en intervention que dans la vie de caserne. C’est aussi lui qui gère les relations avec les partenaires feux bleus et les autorités communales. L’année passée, le SIS des Montagnes a réalisé 4'730 interventions contre 4'250 en 2021. Une hausse qu’il est difficile d’expliquer, explique Grégory Duc, mais qui est probablement liée à l’après-Covid. Les gens sont beaucoup moins sortis en 2021, ils ont eu moins de loisirs et les prises en charge en ambulance ont diminué. La vie au SISMN est une véritable vie de famille. Les collaborateurs arrivent à 19h et sont de piquet pendant 24 heures.