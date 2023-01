Un début d’hiver « étrange » pour les voiries neuchâteloises

Les voiries neuchâteloises et le Service des ponts et chaussées rongent leur frein. Avec l’absence de neige et les températures douces durant les fêtes, le travail est passablement chamboulé. Les employés n’ont jamais dû intervenir et sortir les chasse-neige pour déneiger les routes et les rues du canton. « Pour ma part, c'est quelque chose de nouveau », reconnaît Bekir Omerovic, voyer-chef à la Ville de La Chaux-de-Fonds.