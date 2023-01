Le Sud attire toujours les Neuchâtelois

Les agences de voyages ont eu beaucoup de demandes pour les vacances de Noël, une période passablement sollicitée par les clients. Mais cette année, les sollicitations sont arrivées assez tardivement. Avant le Covid, les réservations se faisaient déjà en début d’année pour la fin de l’année. En 2022, elles ont plutôt été conclues à l'été, voire même en novembre. Les destinations prisées à cette période de l’année restent identiques à celles d’avant le Covid. Les voyageurs veulent aller au soleil. Ils privilégient les Maldives, le Mexique, la République dominicaine ou encore l’ile Maurice. Mais de plus en plus de personnes souhaitent se rendre dans le Nord. Et ce n’est pas en raison du manque de neige en Suisse, puisque les réservations ont été faites bien avant, indique Nathalie Chuat.