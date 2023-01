Disparition : personne âgée retrouvée en vie

Disparu depuis jeudi matin, l’homme a passé la nuit dehors et a été retrouvé en vie. La personne âgée avait quitté son home de résidence à Colombier jeudi en fin de matinée. Il avait été aperçu pour la dernière fois vers 11h30, montant dans un bus direction Neuchâtel. Ensuite, l’octogénaire n’a plus donné signe de vie. Prévenue par le personnel du home, la police cantonale avait lancé des recherches ainsi qu’un appel à témoin, mais l’homme demeurait introuvable.



Ce n’est que ce vendredi matin que l’homme a été retrouvé en vie au Crêt-du-Locle, annonce la police dans son communiqué. Un citoyen a découvert le fugitif allongé sur le sol et en état d’hypothermie. Une ambulance de La Chaux-de-Fonds ainsi que le Smur et une patrouille de police ont immédiatement gagné les lieux pour identifier et prendre en charge l’octogénaire. /comm-cro