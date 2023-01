Coup de chaud dans les boulangeries

Il était 22h30 jeudi quand Nicolas Perriard s'est mis au travail dans son atelier. Le patron de la Tarterie du Littoral, à Serrières, se lançait dans la confection des couronnes des rois ainsi que des pithiviers, spécialité à base de crème d’amandes : « C’est le coup de chaud pour commencer l’année. Là, c’est vraiment la course. Ce sont des journées où il ne faut pas penser à faire du 50% ». Nicolas Perriard produit ces deux spécialités uniquement pour ce 6 janvier, jour de l’Epiphanie. Avec ses employés, il en réalisera au total quelque 1'500. Il mise sur son savoir-faire pour attirer une clientèle qui peut venir de loin : « Il n’y a pas de secret de fabrication. La galette briochée se compose toutefois vraiment d’une pâte particulière confectionnée uniquement pour le jour des rois ». Il faut souligner aussi que la galette des rois est concurrencée par le phitiviers : « La demande est de plus en plus forte » estime Marie Perriard, l’épouse de Nicolas, qui officie derrière le comptoir pour servir la clientèle. Reportage dans l'atelier du boulanger: